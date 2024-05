Ucciso con un colpo di pistola il marito dell’eurodeputata Francesca Donato

186 Visite

Un architetto, Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato trovato morto a Palermo con colpi di pistola. La vittima è stata trovata priva di vita nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa

Le cause della morte sono in corso di accertamento ma Francesca Donato ha subito denunciato «Hanno ucciso mio marito Angelo». Lo ha detto parlando al telefono con alcuni amici. Lei stessa l’aveva cercato per l’intera mattina e si era allarmata perché il marito non aveva mai risposto alle ripetute chiamate al telefono.













