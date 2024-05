Campi Flegrei, torna la paura: ancora una scossa

509 Visite

Lunga scossa di terremoto, quella registrata ai Campi Flegrei alle 13,25 di oggi, venerdì 10 maggio 2024, dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La profondità è attualmente stimata a 1.4 chilometri, epicentro Monte di Procida. Magnitudo non ancora stimata. La scossa è stata forte e avvertita distintamente dalla popolazione per diversi secondi anche a Napoli e in altri comuni dell’area flegrea, come Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Il sisma è stato seguito da un’altra scossa, anche questa di magnitudo non stimata.













