Elezioni a Casoria: FDI punta su Nicola Mangani 

Nell’attuale contesto politico di Casoria, si assiste ad una situazione anomala caratterizzata da una classe politica che ha privilegiato logiche spartitorie e consociative piuttosto che idee e progettualità. Questo ha portato ad una mancanza di una coalizione di centrodestra, con le forze che avrebbero dovuto naturalmente confluire che si sono letteralmente dileguate.

In questo scenario, Nicola Mangani, sostenuto da Fratelli d’Italia, si candida a sindaco rappresentando le istanze degli elettori di centrodestra che si sentono orfani delle loro proposte politiche di riferimento.

Nicola Mangani, nato a San Giorgio a Cremano il 27 ottobre 1985 e residente a Casoria, è un avvocato e dipendente della pubblica amministrazione. Ha un lungo impegno sociale e politico, avendo militato in Fratelli d’Italia fin dalla sua fondazione nel 2013, ricoprendo anche ruoli di responsabilità come dirigente provinciale eletto, senza far mancare il proprio impegno nel mondo del volontariato. Alle ultime due tornate elettorali è stato primo della sua lista, pur non ottenendo il seggio a causa di questioni legate alla matematica elettorale.

FDI nella sfida per la conquista della guida del comune a nord di Napoli, contro l’uscente Raffaele Bene, dunque, punta su un professionista di spicco che si propone di dare voce alle istanze del centrodestra, guardando ad un elettorato ampio e variegato, che abbia a cuore la vivibilità, la sicurezza e lo sviluppo di Casoria. Angelo Covino