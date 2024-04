Sidney, attacco in un centro commerciale: ucciso anche un neonato

64 Visite

Accoltellamenti e colpi d’arma da fuoco in un centro commerciale di Sydney, in Australia, dove sono stati segnalati feriti e vittime. La polizia è entrata in azione nella zona ovest della città, presso il Bondi Junction Westfield, evacuando la struttura per neutralizzare un assalitore. Non sono state diffuse le sue generalità ma l’autore dell’attacco è stato ucciso e la situazione di pericolo terminata.

Le prime notizie parlano di un attacco sferrato all’indirizzo dei presenti, di almeno sei vittime accertate e otto feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche una madre con il suo neonato di nove mesi. Le forze dell’ordine hanno riferito di essere intervenute “ a seguito di segnalazioni di più persone accoltellate “, e ha affermato che l’aggressore “ ha aperto il fuoco “.

Stando a quanto riferito da testimoni oculari alle reti locali, ci sono diverse persone uccise. Le ambulanze sono sul posto e il centro commerciale, all’interno del quale è in corso un’operazione della polizia, è stato isolato. Il Sydney Morning Herald ha fatto sapere che le teste di cuoio australiane sono entrate in azione e hanno colpito un sospetto, aggiungendo che ci sono notizie non confermate di un secondo sospetto sulla scena.













