VILLARICCA CHOC, 5 AVVISI DI GARANZIA PER I LAVORI IN VIA PALERMO. INDAGATO ANCHE I RESPONSABILI UFFICIO TECNICO COMUNALE

Cinque avvisi di garanzia, per imprenditori e pubblici funzionari, per i lavori – non eseguiti a regola d’arte – di rifacimento di via Palermo, l’arteria collassata due anni fa da cui è derivata la situazione di pericolo per le adiacenti abitazioni. Tra gli indagati dalla Procura Napoli nord il responsabile dell’epoca dell’ufficio tecnico comunale di Villaricca, il responsabile dell’impresa appaltatrice dei lavori e il direttore dei lavori. Sono accusati, a vario titolo, di frode, falso ideologico, truffa ai danni dell’ente pubblico. Proprio ieri i residenti degli stabili coinvolti erano stati ricevuti in prefettura. Il dissequestro dell’area non è mai arrivato e ora, con questi avvisi di garanzia, difficilmente ci saranno novità positive.













