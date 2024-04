Marano, via Piave collassata e riparata. L’allarme dei residenti: “La strada sta per cedere nuovamente, urge un sopralluogo?”

66 Visite

L’allarme è stato lanciato nelle ultime ore da alcuni residenti della zona. In tanti riferiscono che la strada di via Piave, quella dove l’altra sera è collassata una condotta idrica e poi riparata con un intervento di estrema urgenza, presenta già pericolose anomalie e sarebbe sul punto di cedere nuovamente. Non abbiamo le competenze tecniche per stabilirlo e pertanto giriamo il quesito, per un eventuale sopralluogo, a vigili urbani e personale dell’ufficio tecnico comunale.













