Processo Bertini – Cesaro – Simeoli – Santelia, udienza in corso: parla il pentito Simioli e il Pm Di Mauro chiede di ascoltare anche Ruggiero

E’ in corso di svolgimento il dibattimento propedeutico alla sentenze del processo a carico di Mauro Bertini, dei Cesaro, di Angelo Simeoli e Santelia. I giudici hanno deciso di ascoltare anche il pentito Giuseppe Simioli, alias o’ Petruocelo, in quanto questi era stato citato da un ex commercialista dei Cesaro, testimone in un processo di qualche anno fa, mentre il Pm Maria Di Mauro ha chiesto di ascoltare anche il Giuseppe Ruggiero, alias “Cepp ‘e fung”, reggente del clan Polverino, pentitosi di recente.

Ecco le dichiarazioni di Giuseppe Simioli su Angelo Simeoli, detto Bastone:

“Conosco Angelo simeoli, è un costruttore, siamo lontani parenti e ho avuto rapporti con lui. Simioli faceva affari con Giuseppe e Antonio Polverino. Sono andato molte volte a fare imbasciate a Simeoli ed a Salvatore Polverino per questioni di soldi e costruzioni, soprattutto sui pagamenti di soldi di Simeoli a Polverino. Giuseppe Polverino mi mandava spesso da “Bastone” al quale riferivo che “Peppe gli chiedeve di dargli soldi per questo o quel palazzo. Polverino aveva una serie imprenditori in società con lui: Simeoli Angelo e Polverino Giuseppe, mentre a volte a gestire affari era Salvatore Polverino, cugino di Giuseppe. Sono 30 anni che ho visto Simeoli, ho visto Simeoli A Villa Borghese. E ho incontrato varie volte Polverino Giuseppe e Simeoli Angelo nella campagne dei camaldoli per parlare di affari”.

Ecco le dichiarazioni di Giuseppe Simioli sui fratelli Cesaro:

I fratelli cesaro so che stavano a società con i Polverino per il pip nel 2008 è nel 2009. Me ne ha parlato proprio Polverino Giuseppe. Una quota degli utili degli affari andava nella cassa comune del clan, li prendevamo dai guadagni che facevano Le società. L’Accordo PIP prevedeva che i Cesarò dovevano darci 1 milione di euro. Io andai personalmente a ritirare 300 mila da Mimi Ferrara e “Francuccio o napoletano” dai Mallardo, perché i Cesarò erano amici dei Mallardo. Cerullo Sabatino ha incontrato i Mallardo, dissero se si poteva fare il favore a Cesarò di rimandare un pagamento. Polverino disse che dovevano rispettare i patti e io andai a parlare con i mallardo, ma non era un’estorsione era un patto con Polverino”.

Io ero solito frequentare polverino, per settimane intere, e lui più volte mi ha detto che era in società con i Cesaro. Con il cugino Salvatore parlavano del PIP. Io avevo un’attività e Nel 2009 Avevo pensato di prendere un capannone con Salvatore Catone e Polverino salvatore lo disse ai Cesaro. C’erano vari capannoni di varie metrature inizialmente pensai di aprire, poi pensai che i carabinieri avrebbero facilmente individuato i prestanome.”

Mai avuto a che fare con Bertini o Santelia, ma li conosco di nome. Solo Bertini di vista. Simeoli Angelo parlava di espandere progetto pip e stava cercando di trattare terreni adiacenti al Pip. Angelo Simeoli è venuto tante volte da Polverino, io non so se Polverino è andato da loro. Non è vero che Polverino ha estorto soldi a Cesaro. Polverino aveva i soldi ed era persona educata e mai ha estorto. Conosco Giovanni Pacchiano di Calvizzano. Veniva da Polverino e portava imbasciate dei Cesarano. Era un tramite aveva un’impresa elettricista.”

Su Bertini:

Dopo il Sindaco Credentino, ci fu una rivoluzione e vinse Bertini. I primi anni non scendava a patti con nessuno. Poi quando inizi a vedere che aveva ottimi rapporti con Angelo Simeoli, Si diceva che Simeoli













