MARANO, ANNO DOMINI 2024: ANCORA TANTI DISSERVIZI SUL FRONTE IDRICO. UN CONDOMINIO A SECCO DA OLTRE 10 GIORNI, DISAGI IN TANTE ZONE

L’acqua continua ad essere una croce per tanti abitanti di Marano. Intoppi che si ripetono nonostante le riparazioni, gli annunci. Da oltre dieci giorni un intero condominio di via Padreterno è a secco, in altri punti del territorio – tra ieri e l’altro ieri, causa un problema non meglio precisato alle condotte regionali (Acqua Campania) – si segnalano disservizi. L’ufficio tecnico comunale sostiene che l’intoppo non sia causato da fattori interni o da nuovi guasti agli impianti di sollevamento. I residenti, però, temono il ripetersi di situazioni già viste in passato.

Marano è una strana città: ci sono problemi che affondano nella notte dei tempi e che non vengono sfiorati e problemi che, seppur risolvibili, non vengono mai risolti definitivamente.













