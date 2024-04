Estorsione all’agenzia funebre Moio Funeral Home: assolto Nettuno

276 Visite

Daniele Nettuno, accusato di tentata estorsione aggravata ai danni della Moio Funeral Home con sede a Qualiano, è stato assolto. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della Corte d’Appello di Napoli. Nettuno, già noto alle forze dell’ordine, era stato arrestato dai carabinieri di Castello di Cisterna su richiesta della Dda di Napoli. L’azienda al centro della vicenda giudiziaria è gestita da Giuseppe Moio, figlio di Eduardo, a sua volta a capo di un’altra azienda funebre, situata nel comune di Marano, destinataria di due interdittive antimafia. Eduardo Moio è rinviato a giudizio in un processo per presunti rapporti con gli Amato-Pagano nel comune di Melito. La pubblica accusa, proprio di recente, lo ha condannato in primo grado a 12 anni di reclusione.

