Premiazione Napoli Futsal, Colella: “Complimenti ai ragazzi, hanno onorato la Città ai massimi livelli”

“Un successo meritato quello di capitan Fernando Perugino e compagni, che hanno onorato ai massimi livelli la Città. Un trionfo nel calcio a 5 importante, che segue l’analogo titolo messo in bacheca dalla Gevi Napoli nel basket un mese fa. Complimenti di cuore al club, al suo presidente Serafino Perugino, perché ha compiuto un’impresa che ci ha emozionati tutti”. È quanto ha dichiarato Sergio Colella, Consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, in merito alla vittoria della Coppa Italia di Serie A da parte del Napoli Futsal, che ha battuto per 6 a 3 l’Olimpus Roma al PalaErcole di Policoro.

Gli azzurri sono stati premiati, oggi, dal Sindaco Gaetano Manfredi nel corso di una cerimonia svoltasi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Presente, tra gli altri, anche l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante.

“È il miglior biglietto da visita in vista di Napoli Capitale europea dello Sport 2026, segno evidente che il composito mondo sportivo partenopeo è costellato da assolute eccellenze in ogni disciplina, dalla pallacanestro al futsal, dalla pallanuoto alla scherma e così via”, ha affermato Colella, che sul progetto di un palazzetto adeguato per il Napoli Futsal ha annunciato: “L’Amministrazione comunale e quella metropolitana, guidate dal Sindaco Manfredi, stanno operando in tale direzione. C’è l’impegno di tutti noi per giungere presto a una soluzione positiva”.













