Marano, la giunta Morra continua flirtare con Fratelli d’Italia. Izzo: “Schiano e Nonno chiariscano”

La politica è fatta soprattutto di rispetto degli elettori che si esplica attraverso un ‘ azione politica coerente e trasparente.

Il partito dei Fratelli di Italia deve con chiarezza dire agli elettori di Marano se il partito è organico all’ amministrazione Morra.

Dopo l’ appoggio al ballottaggio a Morra candidato a Sindaco del PD della massima rappresentante del partito della Meloni e del suo delfino appoggio mai chiarito dagli esponenti locali ,regionali e nazionali .

Pochi giorni fa l’ assessore Carandente della giunta del Sindaco pidiessino Morra ( già esponente del partito Fratelli di Italia passato al ballottaggio delle elezioni amministrative u.s. ad appoggiare il Sindaco pidiessino Morra ) si fa fotografare in Roma con Ignazio La Russa esponente di primo piano del partito Fratelli di Italia e Presidente del Senato.

Per il rispetto degli elettori maranesi si chiede agli esponenti locali del partito dei Fratelli di Italia,in primis al responsabile del partito napoletano d.r. Marco Nonno e all’ on. Michele Schiano di chiarire la posizione del partito nel panorama politico di Marano e chi lo rappresenta, in vista anche delle elezioni Europee di giugno prossimo.

Chiarezza per rispetto agli elettori e per non creare un ulteriore pastrocchio politico ( ricordiamo che quello delle ultime amministrative,che al ballottaggio ha visto esponenti dei Fratelli di Italia appoggiare il pidiessino Morra non è stato mai chiarito) e per non offendere gli elettori si richiede la massima chiarezza e coerenza.

Michele Izzo Consigliere Comunale di minoranza.













