ATTENTATO A MOSCA, L’ISIS RIVENDICA: ALMENO 82 MORTI

Drammatico attentato venerdì sera in una sala da concerti di Mosca con oltre 60 morti e circa 145 feriti, 80 dei quali ricoverati in ospedale. L’Isis ha rivendicato l’attacco mentre Kiev si è detta estranea. Uomini armati in tenuta mimetica hanno fatto irruzione nella sala da concerti a nord-ovest del centro della città aprendo il fuoco senza pietà sugli spettatori. I terroristi erano armati di fucili d’assalto Kalashnikov e avevano munizioni in abbondanza, secondo quanto emerge da un video pubblicato dall’ufficio stampa del Comitato investigativo russo. Tra le armi raccolte dalle forze di sicurezza anche un Kalashnikov personalizzato e una cintura piena di caricatori utilizzata dai terroristi.