Scopri il Gusto Autentico della Cucina Napoletana con Sapurì: tra i Miglioi Fast Food d’Italia nel 2024!

Si trova nel cuore di Mugnano la trattoria Sapurì, un vero gioiello culinario gestito con amore e passione dai fratelli Claudio e Vincenzo Sponzilli. Ecco dove l’autentica tradizione napoletana si fonde con un tocco di innovazione, dando vita a un’esperienza culinaria indimenticabile.

Una Storia di Successo

Con oltre 25 anni di dedizione e impegno, i fratelli Sponzilli hanno trasformato il Sapurì in un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo. Il 2024 è stato l’anno del meritato riconoscimento nazionale posizionandosi tra i migliori fast food d’Italia, un traguardo che suggella il loro impegno e la loro passione. Non solo, la trattoria si è anche aggiudicata il premio di Resturant Guru come miglior Take Away della città.

Un Nuovo Volto, una Nuova Esperienza

Il Sapurì ha recentemente subito un’importante trasformazione. Il locale, ora impreziosito da uno stile amalfitano raffinato ed elegante, offre un’atmosfera accogliente e familiare, perfetta per godersi un pasto memorabile.

Oltre il Gusto: Servizi su Misura

Da Sapurì, l’esperienza culinaria va ben oltre il gusto dei piatti. Oltre a pranzi e cene nel ristorante, è possibile ordinare delizie da asporto o usufruire del comodo servizio take away. E per rendere ogni evento indimenticabile, il Sapurì offre anche un servizio catering su misura, garantendo il successo di qualsiasi occasione.

L’Arte Culinaria di Claudio

Il cuore del Sapurì è la cucina, dove il talento di Claudio, chef e proprietario del ristorante, si esprime pienamente. La cucina è quella tradizionale, tramandata da generazione in generazione, dalla nonna alla figlia fino ad arrivare a Claudio. Con una selezione di oltre cinquanta piatti tra primi, secondi e contorni, ogni boccone è una celebrazione dei sapori autentici della cucina napoletana, arricchiti da una nota di creatività e innovazione.

Per Chi Vuole Gustare Subito

Tra un impegno e l’altro, non c’è tempo da perdere. Ecco perché il Sapurì offre anche un angolo rosticceria assortita, dove è possibile gustare un pasto genuino e saporito in modo veloce e pratico.

Vieni a Scoprire Sapurì

Il Sapurì si trova in Corso Italia, 130, a Mugnano, facilmente raggiungibile da Napoli e dai comuni limitrofi. Per prenotazioni e informazioni, basta scrivere via WhatsApp al 3288026754.

Non perdere l’opportunità di immergerti nella tradizione culinaria napoletana, reinventata in chiave contemporanea al Sapurì. Claudio e Vincenzo vi aspettano per un viaggio gastronomico indimenticabile!













