Morta asfissiata in auto con il fidanzato, l’Iran non vuole la salma di Vida: «Era una peccatrice»

«Salviamo l’onore di Vida e ridiamo dignità alla sua figura». L’appello è di Ahmad Bahramzadeh, 28 anni, iraniano e laureando in odontoiatria a Pisa. Il giovane era amico di Vida Shahvalad, la 21enne venuta dall’Iran in Italia per iscriversi all’università e morta nella notte tra venerdì e sabato scorso insieme al fidanzato Vincenzo Nocerino, di 24 anni, dopo aver esalato i gas di scarico dell’auto in cui si erano appartati all’interno di un box a Secondigliano. Ma il 17 marzo, giorno successivo al ritrovamento dei cadaveri, al tg di una tv iraniana è andato in onda un servizio che descrive Vida come una giovane donna di “facili costumi”. Una descrizione che ha ferito i familiari della vittima, che non riescono ancora a ottenere il trasferimento della salma in patria a causa dello stop imposto dalla polizia morale iraniana. Da qui l’sos di Ahmad raccolto da Alfredo, papà di Vincenzo: «Era come una figlia per me. Quando li ho trovati erano vestiti. Non è giusto che sia stata infangata e denigrata dalla stampa nel suo Paese. La sua famiglia ora sta vivendo una tragedia nella tragedia, aiutiamoli».