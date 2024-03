683 Visite

Arzano – Ex comandante dei vigili furbetta del cartellino: dopo il giudizio penale di condanna di primo grado, arriva la batosta della Prima sezione giurisdizionale d’Appello della Procura regionale della Corte dei conti di Roma. Riconfermata la condanna erariale inflitta a novembre del 2022. L’ennesima mazzata giudiziaria arriva a seguito del ricorso proposta dalla ex comandante dei vigili – reintegrata in servizio come dirigente -, e porta la firma del collegio presieduto dal magistrato Enrico Torri che ha accolto anche l’ appello incidentale proposto dalla Procura, con conseguente condanna degli agenti Luigi Marigliano e Domenico Barone al risarcimento, in via solidale con la Errichiello, del danno all’immagine di euro 10 mila euro (oltre interessi a decorrere dal deposito della sentenza e fino al soddisfo) nonché di quello patrimoniale, seppure quest’ultimo entro i limiti della domanda giudiziale di prime cure, ovvero di euro 2.132,17 euro per Luigi Marigliano e di euro 278 euro per Domenico Barone, maggiorati di rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento delle singole poste fino alla pubblicazione della sentenza e di interessi legali da tale momento fino all’effettivo. Il Collegio, inoltre, ha accolto parzialmente l’appello principale proposto da Errichiello, limitatamente al danno da disservizio nonché di accogliere l’appello incidentale della Procura regionale con riguardo alla responsabilità solidale, nei limiti indicati in sentenza, di Marigliano e Barone ( condannati in contumacia) con riferimento al danno patrimoniale e al danno all’immagine. Barone e Marigliano fra l’altro, sono ancora sospesi dal servizio a differenza della loro comandante che risulta riassunta in servizio nonostante la condanna penale. Il Tribunale penale di Napoli Nord, Prima sezione, aveva condannato l’ex comandante Errichiello, il suo vice Barone e il vigile-autista Marigliano a pene che variano da 18 mesi a tre anni senza condizionale per il reato di truffa pluriaggravata in concorso ai danni del Comune di Arzano; dopo le formalità di rito e le segnalazioni della Commissione straordinaria, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 73431, il Procuratore regionale, Michele Oricchio, aveva proposto azione nei confronti di Angela Errichiello ( ex comandante dei vigili e attuale capo settore), Domenico Barone e Luigi Marigliano (agenti sospesi). Con atto di citazione depositato in data 25 novembre 2021 la Procura conveniva in giudizio Angela Errichiello, Domenico Barone e Luigi Marigliano per sentirli condannare al pagamento in favore del comune di Arzano del danno subito. L’azione prendeva le mosse dalla segnalazione pervenuta in data 12.01.2017,con la quale il comune di Arzano informava di aver ricevuto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli nord l’ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dal Corpo della polizia municipale nei confronti dei dipendenti odierni convenuti, perché “il Marigliano e, in alcuni casi il Barone, col previo accordo della Errichiello, avevano falsamente attestato la presenza della Errichiello o del Barone sul posto di lavoro, inserendo il badge in dotazione alla Errichiello o al Barone nella macchina marcatempo allocata negli uffici del Comando”. Sulla base dell’indagine condotta dai Carabinieri della Tenenza di Arzano dal settembre al dicembre 2016, mediante osservazioni dei loro movimenti tramite telecamere nascoste e intercettazioni telefoniche autorizzate sull’utenza in uso al comando della Polizia municipale, nonché sulla base delle informative del segretario comunale richieste dalla Procura, si ricavava l’esistenza di un accordo tra i convenuti che prevedeva che il Marigliano e il Barone, giunti in ufficio, timbrassero presso le macchinette marcatempo anche per conto della Errichiello e successivamente o l’uno o l’altro si allontanassero dal Comando con la propria autovettura per recarsi alla residenza della Errichiello e per condurre questa in ufficio. Emergeva, infatti – secondo la Corte dei Conti – dalla prima informativa che la Errichiello “utilizzando poi “uti dominus” il Marigliano, (era) solita distrarre quest’ultimo dalle attività istituzionali, per farsi prelevare quotidianamente dalla propria abitazione in orario maggiormente comodo”. In buona sostanza, la stessa, abusando del suo superiore grado gerarchico, si sarebbe avvalsa sistematicamente del Marigliano per meri fini personali come quello di marcare per suo conto, farsi prelevare la mattina dalla propria abitazione, farsi accompagnare in ufficio oppure al Comune o nel negozio di fiori e poi al cimitero. E così, i Carabinieri di Arzano, acquisendo i tabulati delle presenze dei componenti del citato Comando e confrontando gli stessi con le immagini delle telecamere installate, avrebbero accertato che, grazie a tale sistema, la Errichiello sarebbe risultata in servizio più di quanto effettivamente di chiarato”. Ciò secondo la Procura con evidente pregiudizio patrimoniale per il comune. Ritenute provate le condotte – scrive la Corte dei Conti – è connotata da dolo la condotta della Errichiello, ovvero dalla volontà di farsi timbrare il cartellino da altri, posto che, una volta nella sede di ufficio, la Errichiello non si soffermava ma i a timbrare il cartellino né in entrata né in uscita. Ed è connotata dalla volontarietà il fatto che la stessa attendesse a casa che uno dei suoi dipendenti si recasse a prenderla e a portarla in ufficio. Sentite le parti, la Corte dei Conti ha condannato Angela Errichiello, Domenico Barone e Luigi Marigliano al pagamento in favore del comune di Arzano al pagamento dei danni e, in favore dell’Erario, delle spese di sentenza, da liquidarsi a cura della segreteria. Ovviamente per il giudizio penale siamo al primo grado.













