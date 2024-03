Sicurezza negli ospedali, vertice in prefettura

178 Visite

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella mattinata odierna, ha presieduto una riunione del

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato, oltre ai

all’Assessore alla Polizia locale e Legalità del Comune di Napoli, al Questore, al Comandante

provinciale dei Carabinieri e al Comandante provinciale della Guardia di Finanza, anche i

Direttori del CTO Centro Traumatologico Ortopedico e dell’Ospedale Evangelico Villa

Betania.

E’ stata affrontata, tra l’altro, la tematica connessa ai recenti episodi di violenza presso le

strutture ospedaliere napoletane che si sono concretizzati in comportamenti minacciosi e in

intemperanze da parte di pazienti e parenti delle persone ricoverate.

Al riguardo, oltre agli interventi messi in atto per contrastare il fenomeno – istituzione di 7

drappelli presso altrettanti posti di Pronto Soccorso, intensificazione della vigilanza mobile

da parte delle Forze dell’ordine presso tutti i presidi ospedalieri del capoluogo e dell’area

metropolitana considerati obiettivi sensibili, incremento della videosorveglianza, rapporti

costanti tra i dirigenti dei presidi delle Forze di Polizia di zona e le Direzioni Ospedaliere per

agevolare il più tempestivo intervento a chiamata – si procederà ad allestire dispositivi di

punto a punto, di cui 2, presso il CTO e l’Ospedale Villa Betania, saranno completati entro 15 giorni ed i restanti, presso le altre strutture ospedaliere, nel periodo immediatamente

successivo.

I Direttori dei nosocomi presenti hanno assicurato l’impegno a proseguire nell’attività

intrapresa per garantire una specifica formazione del personale delle aziende sanitarie a

maggiore contatto con l’utenza













