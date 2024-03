2.554 Visite

Colpi di arma da fuoco nei pressi di un supermercato Decò a Giugliano in Campania. Ci sarebbe un ferito, trasportato in ospedale ad Aversa in codice rosso. È tutto live. Appena avremo altri dettagli vi aggiorneremo. Carabinieri della compagnia locale sul posto per accertamenti. Il ferito è Gennaro Giappone, napoletano. Non è pericolo di vita.













