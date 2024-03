Villaricca, maltrattamenti ad un donna vittima del marito: ferita anche la figlia 13enne

52 Visite

Ancora maltrattamenti, ancora una donna ferita. A prendere le botte, questa volta, anche una 13enne. Figlia di una relazione fatta di vessazioni, la bambina è stata testimone per anni delle violenze subite dalla madre, mai denunciate. Ieri in tarda serata, l’episodio più grave. Il padre, 39enne di Villaricca e già noto alle forze dell’ordine, ha alzato la voce.

Poi le parole hanno accompagnato il linguaggio del corpo e le mani sono diventate l’unico strumento comunicativo. Pugni, schiaffi, sia alla moglie che alla 13enne, inerme davanti alla rabbia del papà. Le grida disperate e il tappeto di insulti hanno oltrepassato i confini dell’appartamento. Molti hanno sentito tutto, solo qualcuno ha composto il 112. I carabinieri delle stazioni di Villaricca e Mugnano sono intervenuti quasi subito, non erano lontani. Il 39enne, ancora agitato, è finito in manette. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Le due vittime, invece, sono state portate in ospedale. Entrambe, secondo i medici, guariranno entro 30 giorni: la più grande delle due ha subìto anche la frattura di una costola













