Marano, la lettera del cittadino: “oltre agli sprechi per gli gettoni di presenza, ci sono anche i rimborsi agli amministratori dipendenti, soldi in fumo”

Gentile direttore letto il suo puntuale e condivisibie articolo sul quotidiano on line

Terranostranew “ Sprecopoli gettoni di presenza a Marano “ penso che però ci sia

anche da aggiungere quello che poi non tutti sanno e cioè che alla fine dell’anno ci

sarà da parte del Comune il rimborso ai datori di lavoro per le assenze ed i permessi

ai consiglieri ed eventualmente per gli assessori per lo svolgimento dei compiti

istituzionali per la loro partecipazione a commissioni e sedute di consiglio comunale

nonché per assessori , dipendenti pubblici e/o privati, per la eventuale

partecipazione alle riunioni di Giunta comunale. Non tralasciando poi il fatto che gli

assessori liberi professionisti raddoppiano la loro indennità. Viene fuori, quale costo

complessivo della politica, una somma veramente esorbitante, che soprattutto un

comune in dissento finanziario non può permettersi. Su tale versante il Sindaco

essendo un dipendente pubblico ben conosce questa realtà, però non fa il

piagnucolone e non dice ai consiglieri che non ci sono soldi e bisogna fare sacrifici

come fa per tutto il resto . Allora la realtà è proprio quella che giustamente , lei

direttore , ha evidenziato più volte e cioè che a Marano per parecchi esiste il

problema del mezzogiorno e quindi chi se ne frega del Comune in dissesto e allora

ad ogni costo bisogna consentire a tutti di trarre beneficio per il ruolo conquistato

nelle istituzioni , ma poi con quali risultati ? Speriamo che qualcuno si dovrà alla fine

svegliare e mettere un freno ad uno spreco inaccettabile

Un cittadino che paga regolarmente le tasse













