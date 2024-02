492 Visite

Sono le 18:30 e i carabinieri della compagnia di Marano intervengono nell’ospedale San Giuliano per il decesso di un bambino di 4 anni.

Dalle prime sommarie informazioni pare che il bimbo sarebbe arrivato da Mugnano di Napoli per un malore e i primi accertamenti dei medici non hanno consentito di appurare le cause della morte.

La procura di Napoli nord ha disposto l’autopsia. Indagini in corso













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews