La Sonrisa, Il Prefetto incontra il Sindaco di S. Antonio Abate

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato, su richiesta, il

Sindaco del Comune di S. Antonio Abate, Ilaria Abagnale. La predetta ha manifestato le

proprie preoccupazioni in merito alla vicenda interessante l’immobile denominato “La

Sonrisa”, una struttura ricettiva di grandi dimensioni, per la quale una sentenza della Corte di Cassazione – allo stato non ancora notificata all’ente locale – ha confermato la confisca

definitiva, determinandone la trascrizione a favore del Comune. Il Sindaco ha evidenziato soprattutto l’urgenza di fornire una risposta ai lavoratori impiegati nell’azienda, al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali. Il Prefetto, in attesa di conoscere il provvedimento giudiziario che interessa il cespite, ha manifestato la disponibilità a tenere, nei prossimi giorni, una riunione sull’argomento.













