Quarto, in fin di vita giovane arbitro: Fabio vittima di un incidente dopo una partita

Uno schianto in autostrada ha lasciato in fin di vita Fabio Buoninsegni, 22 anni, residente a Quarto. Il giovane è fin di vita e resta attaccato ai macchinari. L’arbitro di calcio, sabato sera era di ritorno a casa dopo aver diretto una gara di Prima categoria (girone G) in un comune del Salernitano. Fabio è stato trasportato in ospedale dopo uno schianto in autostrada. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate ma il suo cuore batte ancora. Studente in Giurisprudenza, figlio di un allenatore di calcio, il 23enne è considerato un più che promettente direttore di gara.













