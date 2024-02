MARANO, APRIRE UN NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO O RIAPRIRE IL VECCHIO? MEGLIO FARE CHIAREZZA PER NON RISCHIARE ALTRI GUAI

206 Visite

Da settimane circolano voci su possibili riaperture di mercati ortofrutticoli a Marano. La storia si ripete, insomma, e forse non sono bastate le vicende e le inchieste del passato per far capire a qualcuno che certe cose non si possono fare più. E’ opportuno, dunque, fare un po’ di chiarezza.

Riaprire il mercato nei vecchi spazzi di via Unione Sovietica? Si può fare solo se la struttura sarà messa a norma. I lavori dovevano essere realizzati anni fa, ma poi non se ne fece nulla. Allo stato, gli spazi di via Unione Sovietica non possono accogliere alcuna attività produttiva o commerciale. Per riaprire un mercato, che sia in via Unione Sovietica o altrove, come qualcuno sussurra in zona Pip, sarà necessario espletare un bando di gara con tutti i crismi. Un bando che, per la sua delicatezza, non può espletare una stazione unica appaltante locale ma solo quella della prefettura. Per fare ciò occorrerebbe almeno un anno. Al bando non potranno partecipare le aziende interdette per mafia (molte del settore di Marano lo sono) né tanto meno quelle riconducibili a soggetti interdetti. Aprire un mercato nell’area Pip? Si può fare, ma solo se si decide di mettere a norma anche l’intero complesso e al momento gran parte degli stalli o dei capannoni non lo sono.

Questi i principali punti critici. Altro punto critico è l’attivismo, eccessivo, di alcuni politici già finiti nel precedente decreto di scioglimento del Comune. Scioglimento per mafia.













