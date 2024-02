Napoli, uomo si barrica in casa e spara: “uccisa la moglie”

416 Visite

Un uomo armato si è barricato in casa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Avrebbe sparato alcuni colpi dal balcone di casa. Sul posto gli agenti della Questura per ricostruire quanto accaduto e se all’interno dell’abitazione ci siano altre persone.

L’uomo si è barricato in casa in via Raffaele Testa, nella zona orientale di Napoli. Sul posto si sono recate le unità operative di primo intervento e un negoziatore della polizia. Da quanto si apprende, avrebbe ucciso la moglie. Si attendono conferme ufficiali.













