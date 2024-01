Via Nuova Marina: tentano una rapina. La Polizia di Stato arresta 2 uomini

110 Visite

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuova Marina in direzione di via Vespucci, hanno udito le urla di una donna e sono intervenuti; la stessa, in quei frangenti, ha segnalato agli operatori due uomini, ancora presenti sul posto, individuandoli come gli autori di una tentata rapina ai danni di suo marito.

Per tali motivi, i poliziotti hanno bloccato non senza difficoltà gli indagati accertando che gli stessi, poco prima, dopo aver strattonato l’uomo avevano tentato di rapinarlo e successivamente ne era nata una colluttazione.

Per cui, due nigeriani di 30 e 33 anni, con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per tentata rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.













