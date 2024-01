Marano, terzo Open day all’Amanzio Ranucci Alfieri

Terzo open day Istituto comprensivo Amanzio Ranucci Alfieri per primaria infanzia. Grande affluenza e partecipazione da parte delle famiglie presso il plesso Amanzio con la presentazione del metodo “senza zaino” e i vari laboratori tra cui quello musicale e laboratorio didattica meta cognitiva allestiti dai docenti in collaborazione con gli alunni del plesso. Un ringraziamento alla dirigente Antonietta Guadagno per la dedizione e l’impegno quotidiano verso i bambini e le famiglie del territorio.