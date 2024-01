MARANO-GIUGLIANO. CONTRABBANDO AGGRAVATO DI TABACCHI: ARRESTI E SEQUESTRI PER MIGLIAIA DI EURO

255 Visite

All’esito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura di Napoli Nord, il personale del Gruppo Guardia di Finanza di Giugliano in Campania e della Compagnia dei Carabinieri di Marano di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare con sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari di due soggetti.

Le misure cautelari si ricollegano ad ipotesi di contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri, accertate nel corso di plurimi interventi concernenti la minuta vendita. Attraverso lo sviluppo di successive attività di perquisizione, osservazione e pedinamento, è emersa l’esistenza di due parallele attività di vendita di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, recanti marchi contraffatti di note case produttrici, organizzate e dirette da tre soggetti tra loro legati da vincoli di parentela.

Durante l’attività investigativa, uno degli indagati è stato tratto in arresto in flagranza di reato e sono stati effettuati plurimi sequestri di tabacchi, per un totale superiore a 122 chilogrammi, cinque telefoni cellulari e la somma in contanti di 4.500 euro.

L’indagine si innesta in un serrato filone investigativo avviato dalla Procura di Napoli Nord su gravi episodi di delinquenza economica finanziaria, come il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ancora molto diffuso nel territorio di competenza.

La Procura della Repubblica di Napoli Nord, in sinergia con le forze dell’ordine, si impegna costantemente a contrastare gli illeciti che inquinano il tessuto economico-sociale del territorio e a tutelare la salute dei consumatori, considerando anche la cattiva qualità dei prodotti posti in commercio.

