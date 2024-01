Giugliano, buon punto sul terreno della capolista. Al Menti termina a reti bianche

72 Visite

Buon pari del Giugliano sul campo della capolista Juve Stabia. I padroni di casa premono di più e costruiscono un maggior numero di occasioni. Ma il Giugliano lotta per tutti i 96 minuti di gioco. Bene i neo acquisti Cargnelutti e Romano, bene anche Baldè utilizzato nel finale. Ottima gara di Caldore e Yabrè, i migliori per i tigrotti. Gara di sacrificio per Salvemini. Nel prossimo turno tigrotti opposti al Picerno.













