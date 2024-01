Pozzuoli: inaugurazione tunnel Tangenziale-Porto

106 Visite

Martedì 23 gennaio 2024 (ore 10) si terrà l’inaugurazione dei tunnel di raccordo Tangenziale – Porto, alla presenza del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.

L’evento è su invito, pertanto si richiede di mostrare infografica su cellulare oppure il tesserino stampa.

Le auto potranno transitare, previo controllo nominativo, attraverso il tunnel dall’imbocco di via Fascione (Tangenziale) direzione via Fasano (Porto), dove sarà possibile parcheggiare in un’area riservata (parcheggio ex Sofer) situata nei pressi dell’imbocco del tunnel in via Fasano.

Si raccomanda di arrivare tassativamente entro le ore 9,45.













