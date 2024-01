Caivano, Frattamaggiore, Sant’Antimo, Casoria. La prefettura ferma 5 aziende: “Sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata”.

105 Visite

Interdittive antimafia, raffica di provvedimenti per aziende di Napoli e provincia. La prefettura ha fermato la società Centro Meridionale Costruzioni S.r.L. (provvedimento interdittivo di conferma) operante nel settore edilizio, la società “Fratelli Peluso” operante nel settore del commercio all’ingrosso di materiale edilizio, la Play House S.r.l.s con sede legale in Frattamaggiore, la Russo Group S.r.l. con sede legale in Sant’Antimo, la Tm Informatica con sede legale in Caivano.

Le interdittive antimafia sono provvedimenti amministrativi che vengono emessi sulla scorta di indagini e informative delle forze dell’ordine, in relazione ad imprese che sono o possono essere – nel loro operato – condizionate da soggetti in qualche misura contigua o organici al crimine organizzato. Le aziende coinvolte possono impugnare i provvedimenti in sede di Tar e Consiglio di Stato.













