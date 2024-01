Campania, BROS chiedono nuovi contratti di lavoro alla Regione tramite le ditte appaltatrici viste le condizioni vantaggiose dal punto vista fiscale

53 Visite

Un gruppo di disoccupati appartenenti alla platea B.R.O.S. Indipendente, esprimono il loro profondo disagio per la situazione di incertezza in cui si trovano da anni.

Apprezziamo lo sforzo che la Regione sta mettendo in campo per affrontare il problema e chiediamo ulteriori investimenti continuando su questa linea intrapresa, in modo che non ci saranno discriminazioni.

Invitiamo a mettere in campo altre soluzioni alternative per cercare di inserire coloro che ancora oggi manifestano il loro bisogno e perché la Regione Campania si faccia tramite con le ditte vincitrici d’appalto, che siamo ben certi e consapevoli che stanno in qualche modo dando risposte sul territorio, per l’attuazione della nuova modalità di agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2024.

Riteniamo che questa misura, che prevede una maggiorazione del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, sarebbe un’opportunità preziosa per dare un enorme contributo per la definizione del dramma B.R.O.S., senza alcun costo per la Regione Campania e tutto a vantaggio delle aziende, visto che molti risultano nelle liste di riserva da circa 4 anni nella manutenzione stradale sul territorio regionale, e altri sono in possesso dei requisiti come, manutentore del verde per parchi e giardini.

Infatti la super deduzione al 120 e al 130 per cento, introdotta dal Governo nell’anno in corso, è un incentivo molto vantaggioso per le imprese, che possono così ridurre il proprio carico fiscale assumendo nuovi lavoratori a tempo indeterminato.

Ci auguriamo che le autorità competenti prendano in considerazione le nostre richieste e adottino misure concrete per dare una risposta definitiva al problema della disoccupazione B.R.O.S.













