Marano. “trasparenza, tutto ok?”: le determina delle iniziative di Natale dove sono finite? Gli atti non sono stati ancora pubblicati all’albo

Luminarie, eventi, animazione, trenini che scorrazzano per la città, cantanti neomelodici e tanto altro. Queste sono alcune iniziative realizzate dall’Amministrazione Comunale di Marano nell’ambito degli eventi finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli per il Natale. Peccato però che sul sito non c’è uno straccio di determina. Non si sa chi siano gli operatori economici che hanno svolto i servizi, non si sanno gli importi, non si sa niente di niente. Ci chiediamo cosa sia successo. Saranno pubblicati a breve gli affidamenti? E già si tratterebbe comunque di un’anomalia perché gli atti dovrebbero essere affissi all’albo prima della realizzazione delle iniziative.

Saranno pubblicati con modalità diverse rispetto al solito? Non crediamo perché l’albo è il portale per la consultazione degli atti.

La trasparenza, insomma, continua ad essere un tema molto caldo. Dopo la mancata pubblicazione dei nominativi dei consiglieri, sostituiti con le matricole, nell’elenco dei gettoni percepiti, si aggiungono anche le determina pubblicate in ritardo. Un’anomalia che avevamo già evidenziato mesi fa e che il Sindaco Morra, nel corso di un consiglio comunale, aveva dichiarato di voler risolvere.

Ma come funziona la pubblicazione? Il comune redige l’atto, lo trasmette ad una società esterna che si occupa di gestire l’albo, se nulla è cambiato lo fa la Weblink Engineering di Giugliano (già affidataria di numerosi servizi), dopo la ricezione poi si passa alla pubblicazione. Insomma un processo farraginoso che in molti enti è stato bypassato mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica che consente di caricare gli atti, firmarli digitalmente e trasmetterli all’albo in maniera automatica senza avvalersi di operatori esterni e risparmiando numerosi costi aggiuntivi.













