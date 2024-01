336 Visite

Gentile direttore, questa sera, in via Padreterno 31, la traversa accanto al centro sportivo Marano Stadium, qualche balordo è entrato in macchina senza prendere niente e facendo questo danno, ho fatto regolare denuncia ai carabinier. Lo segnalo a lei nella speranza che se dovesse accadere anche ad altri, tutti si decidano a denunciare in modo da poter ottenere un maggior presidio del territorio.













