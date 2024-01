La voce del cittadino. Marano, corso Europa: la sporcizia e i problemi mai risolti

rappresento un gruppo di cittadini del Corso Europa e vorremmo segnalare il notevole degrado in cui versano le scale e la rampa dei disabili che collegano il Corso Europa con la sottostante Via Falcone e le varie scuole lì ubicate. Dalle foto allegate si nota subito che quei luoghi sono diventati una vera e propria discarica ed anche un vero e proprio gabinetto pubblico da cui provengono odori nauseabondi. Non solo i disabili non possono accedere alla rampa, ma c è da dire che da lì passano ogni giorno centinaia di studenti. Ancora più preoccupante è che la sera tutto è completamente buio perché da mesi è guasta l illuminazione, nonostante ripetute segnalazioni. Crediamo che sia ora che qualcuno intervenga per porre fine a tutto questo ed anche all’ inciviltà di alcuni. Grazie per la sua attenzione.

Gentile Direttore,