Israele-Hamas, tensione alle stelle: esplosioni in Iran, 73 morti

214 Visite

In Iran ci sono state delle esplosioni sulla strada che porta al cimitero di Kerman, dov’è sepolto il Generale Qassem Soleimani. Oggi cade il quarto anniversario della sua uccisione per mano statunitense e centinaia di persone si erano radunate a Kerman per una cerimonia in suo onore. Secondo l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, i morti probabilmente sono almeno 50. Il vicegovernatore di Kerman definisce le esplosioni un “attentato terroristico”.

Hamas e altri gruppi palestinesi che combattono contro Israele hanno usato l’ospedale al-Shifa di Gaza City come centro di comando. Lo riporta il New York Times citando fonti dell’intelligence statunitense.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews