Marano, gettoni presenza consiglieri e nominativi occultati. Fanelli: “Giusto pubblicare per trasparenza, etica e per battere il populismo”

TRASPARENZA, ONESTA’ INTELLETTUALE ED ETICA PER COMBATTERE LA CATTIVA POLITICA MA ANCHE IL POPULISMO . Trasparenza ed onestà intellettuale non funzionano a corrente alternata. Al momento della pubblicazione della determina di liquidazione dei compensi dei consiglieri comunali ho interloquito con i funzionari preposti. La modalità di inserire i numeri di matricola nella determina è relativa solo alla determina di liquidazione dei compensi. Nella sezione amministrazione trasparente, accessibile a tutti, del sito del Comune di Marano saranno pubblicati tutti i nomi dei consiglieri con i compensi percepiti unitamente alla specifica dei numeri di sedute a cui si è partecipato in virtù del documento che ogni presidente di commissione ha consegnato agli uffici. Sarà pubblicato a gennaio con le presenze anche del mese di dicembre. Verrà quindi pubblicato su Amministrazione Trasparente esattamente come sancisce la delibera dell’ autorità nazionale anticorruzione ed il D.Lgs. 33 del 2013 art. 14 comma 1 lettera C ( come modificato dall’art.13 del D.lgs. 97/2026) : Ho suggerito la possibilità di modificare la modalità nella determina di liquidazione . Un confronto costruttivo. A questo c’è da aggiungere però un discorso più ampio a proposito di trasparenza ma anche di onestà intellettuale. Innanzitutto ho proposto in una seduta della commissione speciale modifica statuto che i lavori delle commissioni consiliari siano resi pubblici. Ho chiesto anche che questa mia proposta venisse trascritta al verbale. Infatti torneremo sul punto. Questo è la vera modalità di trasparenza . Sicuramente un modo per avvicinare la politica ai cittadini. Rendere conto di ciò che viene svolto con i soldi pubblici. Sicuramente anche nella partecipazione ossessiva alle commissioni ognuno si appella al proprio principio di ” questione etica ” A mio avviso però chi invece partecipa poco non rappresenta un valore aggiunto. Occorre senso di responsabilità ed etica pubblica in entrambi i casi. C’è da sottolineare a grandi lettere però che il lavoro di consigliere comunale non si esaurisce con la partecipazione ai lavori di commissioni consiliari e consigli comunali. Un consigliere comunale accede agli uffici, si informa quotidianamente, scrive atti e proposte, incontra i cittadini, da risposte continue ai cittadini ma soprattutto svolge un’ azione di controllo assumendo precise responsabilità. Responsabilità anche innanzi la Corte dei Conti in seguito al voto di determinati atti in consiglio comunale. Ecco io non ho nessun imbarazzo a comunicare che per i tre mesi di lavoro politico , che nel mio caso ho svolto sempre in modo gratuito e volontario durante i Commissariamenti, ho percepito un bonifico di 800 euro. Diverse e tante sono le proposte fatte a cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando in terza Commissione che esplicetero’ a breve.

Stefania Fanelli consigliera comunale gruppo Fanelli Sindaco La Città dei Diritti