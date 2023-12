Sanità: De Luca, non prendiamo da Coop medici pronto soccorso

153 Visite

Il problema dei pronto soccorso chiusi, che in Campania e’ tornato alla ribalta della cronaca per la morte di una bambina di tre mesi, nel Napoletano, “e’ un problema dell’Italia, non della nostra regione”. Lo dice il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa di fine anno.

“Se leggete le cronache che riguardano la citta’ di Torino e il Piemonte, vedrete che stanno cento volte peggio della regione Campania – spiega – quello di Boscotrecase e’ un episodio pompato da chi e’ abituato a fare sciacallaggio. Il pronto soccorso Boscotrecase non c’era da tre anni e c’e’ il pronto soccorso a Castellammare e all’Ospedale del Mare a cinque minuti di distanza. Quindi chi vuole fare sciacallaggio sarebbe bene che si orientasse sul ministro della Salute, perche’ le due criticita’ che pesano ancora piu’ sulla campagna sono queste: 10.000 dipendenti in meno rispetto alle altre Regioni e trasferimenti di risorse piu’ bassi d’Italia”. Rispondendo a una domanda sull’intenzione di rivedere l’organizzazione della rete ospedaliera e dell’emergenza, dati i ritardi spesso registrati nell’arrivo di mezzi di soccorso, De Luca aggiunge che “puo’ sempre capitare che l’ambulanza non arrivi, ma ripeto, che rispetto al quadro nazionale stiamo meglio di regioni che hanno piu’ risorse e piu’ personale. Poi e’ chiaro che dobbiamo lavorare per migliorare tutto, ma diventa complicata quando hai 10 mila dipendenti in meno. Comunque noi non intendiamo assumere a contratto ne’ medici che stanno nelle cooperative, diversamente da quello che hanno fatto altre regioni d’Italia, ne’ chiamare da Cuba o dalla Romania i medici, contro i medici che stanno lavorando nella nostra realta’. I problemi riguardano una mancata programmazione che c’e’ ancora oggi. Ancora oggi nella legge di bilancio vengono stanziati 3 miliardi di euro che non servono neanche a coprire i costi in piu’ che abbiamo per l’energia che abbiamo registrato in questi anni di Covid. E non servono a nulla perche’ servono a coprire a malapena il rinnovo contrattuale. Quindi continua la vecchia storia che ha riguardato anche i governi precedenti, di assoluta mancanza di programmazione”. “Ci aspettiamo, per lo meno che la proposta della Campania di eliminare il numero chiuso a medicina sia accolta”, conclude il ‘governatore’. (AGI)Na7/Lil













