Villaricca, spese pazze per Natale. 10 casette costate 35mila euro: scoppia la bufera, Campanile: “E’ bun vero flop”

79 Visite

Un dirigente del Comune di Villaricca ha impegnato 42.700,00 euro iva compresa per 10 casette installate in Piazza Maione. – E’ quanto denuncia in una nota Nicola Campanile, consigliere comunale di minoranza.

Il Comune ha infatti ottenuto 100mila euro dalla Città Metropolitana di Napoli per gli eventi natalizi. Villaricca ha investito quasi il 50% solo per un servizio: ovvero il noleggio delle casette. Siamo dinanzi ad una cifra spropositata che ha fatto molto scalpore proprio perchè nel vicino Comune di Calvizzano 25 casette e 5 impianti audio, video e luci sono costati circa 18.300,00 iva compresa. A conti fatti le casetta a Villaricca sono costate 4.270,00 euro iva compresa al giorno mentre a Calvizzano 25 casette ogni giorno sono costate complessivamente 690,00 euro (6 volte in meno).

Insorge sul tema Campanile della minoranza: “è stato un vero flop. Per le casette di Piazza Maione sono stati impegnati 35mila euro più iva. Ieri si è svolto il Consiglio comunale. Aveva come unico punto all’ordine del giorno una variazione di bilancio per acquisire il finanziamento della Città Metropolitana per gli eventi culturali. Nel mio intervento ho contestato la determina (numero 553 del 21-12-2023) che ha impegnato ben 35.000 euro + iva, solo per le casette in Piazza Maione. Pensate che tutto il finanziamento della Città metropolitana è di 100.000 euro. Inoltre abbiamo criticato la gestione grossolana di tutto l’evento natalizio che è stato un vero flop. Il sindaco, la giunta e la maggioranza sono quasi caduti dalle nuvole. Hanno cercato di scaricare la responsabilità sul dirigente. Hanno anche apprezzato le nostre osservazioni e si sono impegnati a rimodulare l’impegno di spesa. Credo che non sarà una cosa facile perché è stata fatta una gara sulla procedura MEPA. L’impressione è che non siano attrezzati a gestire una situazione così complessa. Alla fine tutta minoranza si è astenuta, trattandosi di una variazione di bilancio in entrata, con l’eccezione del solo consigliere Tambaro che ha votato a favore”.

Nicola Campanile













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews