Napoli in crisi, ma con il Monza sarà sold out

100 Visite

Il Napoli sta vivendo un momento a dir poco complicato, con i risultati che non arrivano e una squadra che sembra sempre meno combattiva. Dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Frosinone che ha battuto gli azzurri 4 a 0, i ragazzi di Mazzarri sono crollati anche contro la Roma all’Olimpico. Una gara terminata in 9 uomini con Politano e Osimhen espulsi, 8 negli ultimi istanti della partita e con Natan infortunato. I campioni d’Italia torneranno in campo venerdì 29 dicembre contro il Monza e, nonostante le assenze, dovranno dare una risposta. Per questo motivo i tifosi sono pronti a sostenere i propri beniamini. Infatti, stando a quanto riporta Ticketone per l’ultima sfida del 2023 al Maradona è quasi sold out. Sono rimasti solo pochi posti in tribuna Posillipo per continuare ad essere vicini alla squadra.