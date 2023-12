CHAMPIONS. Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi, i precedenti

76 Visite

Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. La gara di andata si disputerà allo Stadio Maradona. Il Barcellona si è qualificata agli ottavi di finale vincendo il Girone H con 12 punti davanti a Porto, Shakhtar Donetsk e Antwerp. Napoli e Barcellona si sono incontrati 4 volte in partite ufficiali in Europa. Queste le sfide nel dettaglio:

CHAMPIONS LEAGUE (ottavi di finale)-

Napoli-Barcellona 1-1 del 25 febbraio 2020

Barcellona-Napoli 3-1 dell’ 8 agosto 2020

EUROPA LEAGUE (play off)-

Barcellona-Napoli 1-1 del 17 febbraio 2022

Napoli-Barcellona 2-4 del 24 febbraio del 2022

Il Napoli ha affrontato il Barcellona anche nel Trofeo “La-Liga-Serie A Cup” in due gare negli Stati Uniti nell’agosto del 2019. All’andata vinsero gli azzurri per 1-0, al ritorno vinse il Barca per 2-1.

In precedenza il Napoli aveva incontrato il Barcellona anche nel Trofeo Gamper il 22 agosto del 2011. Si imposero i catalani per 5-0.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews