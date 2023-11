Marano, M5s: le nostre proposte al sindaco e alla giunta

184 Visite

Il M5S di Marano di Napoli, visti i consensi avuti nelle scorse elezioni amministrative, al fine di agire esclusivamente nell’interesse dei cittadini del Comune, da troppi anni commissariato e in condizioni di predissesto finanziario (dissesto e non predissesto, nota di redazione chiarita mille volte), intende essere collaborativo e propositivo con questa Giunta affinché si possano finalmente affrontare gli annosi problemi che affliggono questa città. Oltre a proporre idee e progetti, come prima istanza, il Gruppo Territoriale M5S di Marano di Napoli, facendosi

portavoce della cittadinanza,

CHIEDE

al Sindaco “Matteo Morra”, e all’attuale Giunta Comunale, di dare risposte su alcune delle tante problematiche

ritenute da noi e dalla maggioranza dei cittadini prioritarie, quali:

1) Realizzazione delle fogne nella zona collinare e Via Corree di Sotto

2) Riapertura delle strade Via Vallesana, Corso Vittorio Emanuele e Via Ranucci

3) Manutenzione della rete idrica

4) Manutenzione del manto stradale

5) Pompa di sollevamento acque di via San Rocco

6) Problematica idrogeologica legata alla chiusura dell’Alveo di Via Vallesana

7) Azioni per il recupero di liquidità (es. incentivare il ritiro dei condoni edilizi anni 80/90)

Nello specifico, per ciascuno dei punti sopra elencati, chiediamo:

 Se sono previsti nell’agenda di questa Giunta e con quale priorità.

 Se ci sono fondi o come si pensa di recuperarli.

 Quali sono le tempistiche di realizzazione.

Movimento Cinque Stelle

Gruppo Territoriale Marano di Napoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews