Arzano. Furti a raffica: paura e rabbia. Ennesima notte di terrore in via Sette Re. E di rabbia.

I ladri non mollano la presa, zona dopo zona, casa dopo casa. Una raffica di furti che sembra non avere fine in questi ultimi mesi. Orde di malviventi (forse più di una) ben organizzata, esperta, che sta esasperando gli animi dei residenti. Nessuno si sente al sicuro. Così i cittadini protestano sui social. Prima i colpi messi a segno o tentati in tutta la città ai danni di automobilisti, poi quelli negli appartamenti e per finire ai negozi. La gente sfiduciata a volte non denuncia neanche più. Tanto che in via Sette Re c’è stato l’ennesimo furto con scasso senza contare che oggi ad Arzano, lasciare un auto in sosta anche per pochi minuti, oltre che a rappresentare una ghiotta occasione per i ladri, si corre il rischio di non ritrovarla più. Le forze dell’ordine fanno quello che possono anche se il fenomeno pare si stia allargando anche nei comuni di Casavatore e Casoria affetta da una sorta di impunità. Tanto che alcuni commercianti starebbero preparando un esposto da inviare al Prefetto, visto che in questi ultimi tempi il fenomeno dei furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e in danno di attività produttive registra una notevole e progressiva espansione. A fronte di tutto ciò, la popolazione avverte il bisogno di una significativa risposta dagli organismi preposti alla sicurezza. E senza univoci e rigorosi segnali può accentuarsi la tentazione di organizzare reazioni individuali.

Vincenzo Angrisani













