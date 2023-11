Offerte mobile: 3 passi per trovare l’offerta migliore

91 Visite

Le esigenze in fatto di comunicazione evolvono ed è normale sentire la necessità di cambiare piano tariffario per riuscire ad avere una tariffa mobile che risponda al meglio ai propri bisogni, in fatto di minuti di conversazione, di giga inclusi o di servizi aggiuntivi.

Uno strumento utile per trovare l’offerta mobile giusta è SOStariffe.it: dalla scelta della soluzione più conveniente dal punto di vista economico, passando per la verifica della copertura, ecco un percorso in tre step per individuare l’offerta giusta. Confrontare le tariffe di più operatori mobili Fare un confronto approfondito tra le offerte degli operatori mobili è sempre il passo più importante da compiere per riuscire a trovare la tariffa giusta. Gli elementi principali da prendere in considerazione affinché il confronto risulti utile sono il canone mensile, i costi di attivazione e i contenuti dell’offerta.

Chi non ha esigenze particolari può trovare ottime proposte spendendo meno di 10 euro al mese. A questo costo fisso a volte bisogna aggiungere un costo di attivazione una tantum. Grazie al confronto tra più tariffe, però, è possibile verificare se ci sono operatori che permettono di attivare il piano tariffario senza costi extra.

Per quanto riguarda i contenuti delle offerte, a fare la differenza sono le proprie necessità. Se si comunica prevalentemente tramite telefonate è preferibile che l’offerta includa minuti illimitati, mentre se si usa di più internet è necessario controllare che ci sia un buon numero di giga. Chi ha bisogno di un’offerta mobile da usare sia in casa, in sostituzione della connessione di rete fissa, sia fuori casa, può prendere in considerazione le

offerte tutto incluso: si tratta di tariffe che richiedono il pagamento di un canone mensile più alto rispetto alla media, ma che offrono minuti, SMS e giga illimitati.

Quando si valutano diverse tariffe mobile non bisogna dimenticare l’importanza dei servizi extra inclusi nelle offerte. Alcune tariffe permettono di navigare e fare chiamate usando la rete 5G, ad esempio, mentre altre permettono di associare alla sottoscrizione del piano tariffario anche l’acquisto di uno smartphone. Tra i servizi aggiuntivi da tenere in considerazione ci sono anche i club riservati ai clienti di determinati operatori telefonici e i programmi fedeltà, che permettono di accumulare punti da riscattare per ottenere

ricariche gratuite o altri vantaggi, come codici sconto o coupon da utilizzare per acquistare beni e servizi messi a disposizione dalla compagnia telefonica stessa o da aziende partner.

Considerare la copertura di rete dei diversi operatori.

Prima di decidere quale offerta mobile attivare è bene controllare qual è la copertura offerta dai diversi operatori. In Italia le reti mobili sono gestite da quattro operatori principali: Iliad, TIM, Vodafone e WindTre. Gli altri operatori, i cosiddetti operatori virtuali, si appoggiano a una di queste reti mobili. Per capire qual è l’offerta giusta per le proprie necessità è consigliabile controllare che le zone che si frequentano siano raggiunte dal segnale telefonico. Se in città in genere il numero di ripetitori presenti è sufficiente a garantire un’ottima copertura in ogni via, nelle zone più isolate potrebbe esserci qualche problema in più.

Si può verificare la copertura garantita dai singoli operatori direttamente nel loro sito internet. Ogni compagnia telefonica fornisce infatti delle mappe aggiornate che mostrano la copertura 3G/4G/5G del territorio italiano. Cosa considerare per risparmiare sulle offerte mobile Mettere a confronto le tariffe mobile dei diversi operatori è utile anche per riuscire a ottimizzare i costi. Il comparatore di SOStariffe.it permette, ad esempio, di individuare le tariffe in promozione oppure quelle che prendono il nome di offerte operator attack. Queste ultime sono tariffe particolarmente convenienti che possono essere sottoscritte da chi ha una SIM attiva di specifici operatori mobili. Tariffe di questo tipo sono utilizzate da alcuni operatori per cercare di sottrarre clientela alla concorrenza e spesso si rivelano la soluzione migliore per avere un buon quantitativo di minuti e di giga a un prezzo contenuto.













