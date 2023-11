La voce dei cittadini. Marano, a Castel Belvedere si rischia la vita

44 Visite

Egregio direttore, vorrei segnalare che in via Castel Belvedere puntualmente i marciapiedi sono occupati da autovetture e i pedoni sono costretti a camminare in strada rischiando di essere investiti, visto che in questo tratto di strada non si rispetta il codice stradale (auto che la percorrono a volte a velocità sostenuta) oggi per il verosimile vi erano parcheggiati gli automezzi della ditta che svolge i lavori in via Barco, e a causa di essi oggi con mio figlio “disabile” per poco non siamo stati investiti.

Massimo (Marano)













