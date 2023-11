Marano, ennesimo colpo di scena: la De Luca torna di nuovo al comando dei vigili, accolto il ricorso. E ora Morra e l’ufficio legale cosa faranno?

124 Visite

Il Tar ha bocciato il ricorso (per difetto di giurisdizione) del Comune inerente il caso dell’ex comandante della polizia municipale, Maria Silvia De Luca che ora, alla luce di tale provvedimento, torna nuovamente al comando dei caschi bianchi in luogo di Gianluca Ferrillo. I giudici amministrativi hanno ritenuto in parte inammissibile il primo ricorso del Comune (per i giudici amministrativi dell’annosa questione è competente il giudice del lavoro) e in parte hanno riscontrato un difetto di notifica dei precedenti atti. Gianluca Ferrillo era stato nominato, meno di un anno fa, dai commissari alla guida del municipio quale comandante del comparto, operando (bene) per il lasso di tempo in cui ha prestato servizio in tale ruolo.

Già prima della sua nomina, tuttavia, si era mossa, con apposito ricorso al difensore civico regionale, la capitana ed ex comandante Maria Silvia De Luca, la più alto in grado del comando e più anziana nel momento in cui si insediarono i commissari prefettizi, che però preferirono non conferirle la posizione organizzativa che spetta proprio al comandante della polizia locale.

La De Luca, che era reduce anche da una sospensione per motivi disciplinari di sei mesi, sulla scorta del ricorso presentato a suo tempo era riuscita – mesi fa – ad ottenere la nomina di un commissario ad acta che aveva ratificato quanto stabilito dal difensore civico regionale. In pratica era stata rimessa in sella. Tale decisione era stata impugnata dal Comune, che si rivolse al Tar per reintegrare Ferrillo: per i giudici, in fase cautelare, l’ente comunale non aveva sbagliato alcunché nell’individuazione di Ferrillo e aveva pertanto bocciato l’operato del difensore civico e del commissario ad acta, che non avrebbero dovuto agire con i poteri sostitutivi. Ora, nel merito, il nuovo colpo di scena: i giudici hanno bocciato il ricorso del Comune, ma l’ente (e ora si capiranno tante cose) potrà ricorrere al Consiglio di Stato o eventualmente al Giudice del lavoro. Lo farà? Vedremo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews