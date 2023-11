NAPOLI: FDI; “APPLICARE PENALI ALLA SOCIETA’ INCARICATA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE”

56 Visite

“Malgrado le numerose sollecitazioni, l’amministrazione comunale di Napoli non sembra aver adottato alcuna azione per venire incontro alle richieste dei cittadini. Il centro della città, la sera assume l’aspetto di un dormitorio e i pochi pedoni, nei punti stradali più bui, rischiano perfino di essere investiti dalle auto. Quella della pubblica illuminazione, è una situazione che sta determinando gravi difficoltà per la pubblica sicurezza.” Lo hanno affermato in una nota il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Marco Nonno e il consigliere comunale Giorgio Longobardi che hanno aggiunto: “Invitiamo il sindaco e l’assessore competente ad informarci su quale sia in questo momento la situazione dell’illuminazione pubblica e quali interventi siano previsti per garantire l’ottimale illuminazione cittadina, e, considerato il danno arrecato all’immagine della città con una interruzione di pubblico servizio, se gli uffici preposti abbiamo già messo in mora – così come previsto dal contratto – la società incaricata alla pubblica illuminazione con l’applicazione delle penali, in caso contrario saremmo costretti a denunciare il tutto alla Corte dei Corti.” “ I cittadini – hanno concluso gli esponenti della destra napoletana – pagano i tributi e le tasse comunali per vedere garantiti loro i servizi, tra cui anche la pubblica illuminazione”.













