Quarto-Pozzuoli, chiude da domani e per un mese tratto Montagna spaccata: l’ira del sindaco Sabino. “Avvisati solo oggi, siamo senza via di fughe”

Chiude per un mese, a partire da domani, il tratto della Montagna spaccata al confine tra Quarto e Pozzuoli. L’avvio dei lavori, secondo quanto riferito dal sindaco di Quarto Antonio Sabino, è stato comunicato solo oggi. Il primo cittadino ha protestato vibratamente contro le autorità che hanno dato il via libera senza informare preventivamente l’ente flegreo. “E’ zona rossa, chiudendo il tratto della Montagna spaccata, siamo in pratica senza vie di fughe”.













