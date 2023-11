Calvizzano, truffa sms dal numero di una banca “pezzotto”: truffatore individuato, risarcito imprenditore

Falsi Sms dal numero della banca sul telefonino per carpire i dati di accesso e svuotare i conti correnti di ignare persone. È la tecnica dello smishing, termine inglese che indica una particolare truffa informatica che sfrutta cellulari e smartphone come piattaforma di attacco per rubare soldi dai conti correnti. È un tipo di frode simile al phishing che usa invece le email per arrivare allo stesso scopo, ma più elaborata, perché gli Sms sembrano arrivare proprio dai numeri dei propri istituti bancari, riuscendo ad ingannare gli utenti anche più avveduti.

Ad un ignaro imprenditore di Calvizzano, caduto vittima purtroppo dello smishing sono stati rubati dal conto, per fortuna, solo 785 euro in quanto erano stati effettuati il giorno prima bonifici a favore del personale dipendente. La truffa avrebbe potuto generare danni ben più gravi. Ma il cittadino ha sporto denuncia e i carabinieri della stazione di Calvizzano, diretti dal Maresciallo Pietro De Stasio, si sono messi subito sulle tracce del truffatore informatico e attraverso un meticoloso lavoro, hanno consentito di ricostruire la tecnica criminale utilizzata dal soggetto in questione ed individuare i componenti.

LA TECNICA

Il truffatore informatico ha operato inviando tramite SMS una comunicazione alla vittima facendo credere che arrivasse dal rispettivo istituto di credito. Nell’sms l’ignara vittime venivano inviati subdolamente dei codici e successivamente il malcapitato, telefonato da un finto operatore bancario, comunicava le cifre dei codici. Una volta carpite le credenziali di accesso, disattivate le notifiche relative ai bonifici effettuati, e ottenuti i codici dalla vittima è stato prelevato dal conto il denaro disponibile (780,00 euro), riversandolo su conto corrente di una banca spagnola di Bilbao con sede a Milano.

CHE COS’È LA FRODE INFORMATICA DELLO SMISHING

La parola smishing nasce dall’unione di sms (short message service) e phishing (truffa informatica via mail). Perché, di fatto, cambiano le piattaforme e i device utilizzati per il tentativo di frode, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: «utilizzare messaggi di testo fraudolenti per estrarre dati finanziari degli utenti a fini di furto di identità».

Il malfattore è stato individuato e deferito all’autorità giudiziaria per il reato di truffa dai Carabinieri di Calvizzano. I fatti risalgono a febbraio 2022 ma solo qualche giorno fa si è concluso il processo a carico dell’imputato che ha deciso di patteggiare. All’imprenditore di Calvizzano sono state restituite le somme carpite in maniera fraudolenta. Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord hanno permesso di sventare una truffa ben architettata. Non si esclude che dietro l’autore del reato ci sia una macchina criminale ben congeniata.