ESCLUSIVA MARANO, “C’E’ UN NUOVO PENTITO NEL CLAN POLVERINO”

C’è un nuovo pentito nel clan Polverino. La notizia circola ormai da giorni, ma al momento non è ancora smentita né confermata dalle autorità preposte. Le nostre fonti, di solito molto ma molto ben informate, riferiscono di un personaggio di spicco della fazione criminale che per oltre 20 anni ha dettato legge a Marano, Quarto e nei comuni limitrofi. Il nome, a tutela delle persone e familiari coinvolti, non possiamo ancora farlo. Quel che possiamo scrivere è che si tratta di un affiliato arrestato non molti anni fa e ritenuto, che nella scala gerarchica del clan, tra i primi 6-7 in ordine di importanza. Pochi anni fa si era pentito anche Giuseppe Simioli, alias ‘o petruocelo. La sua collaborazione fu salutata con grande interesse e sorpresa da parte dei cittadini, ma alla fine Simioli si è limitato a raccontare e confermare fatti essenzialmente legati a casi di omicidi irrisolti. Solo Roberto Perrone, tra i principali collaboratori di giustizia del clan, ha raccontato di situazioni legate anche ai grandi business del clan. Perrone, che conosce a menadito soprattutto le vicende quartesi, ha trascorso diversi anni in carcere e su alcuni punti, soprattutto per fatti legati a Marano, non ha potuto fornire gli ulteriori approfondimenti richiesti dall’autorità giudiziaria. Il nuovo pentito potrebbe svelare nuove cose? In realtà c’è ancora tanto da dire sul fronte politico-amministrativo e anche su vicende legate ai grandi e piccoli business e ai rapporti con altri clan e a quelli attualmente egemoni. Se la sua collaborazione non affronterà anche alcuni dei nodi irrisolti, sarebbe l’ennesima occasione sprecata.













