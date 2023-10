Napoli. Il Giudice Visone a Terranostranews: “Il caso Garcia andava gestito diversamente da ADL, bene la vittoria a Verona ma i prossimi impegni contro Union e Milan ci diranno di più”.

Il Dottor Giuseppe Visone, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, esperto e competente di calcio, obiettivo analista delle gare azzurre e conoscitore delle dinamiche che interessano la squadra partenopea, interpellato dalla nostra redazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento che sta vivendo il Napoli, alla gestione del caso Garcia da parte di De Laurentiis e alla prestazione degli azzurri contro il Verona.

Il Dottor. Visone ha fatto anche il punto della situazione sui prossimi impegni degli azzurri in Champions e in campionato rispettivamente contro l’Union Berlino e il Milan.

Redazione: Dottore in queste settimane Garcia sembrava essere ad un passo dall’esonero per le sconfitte e le prestazione deludenti del Napoli, secondo lei De Laurentiis ha gestito bene questa fase di crisi?

PM Visone: “Credo che la gestione del caso Garcia da parte di ADL non è stata delle migliori. Avvicinare altri tecnici al Napoli? Una scelta poco felice. De Laurentiis così facendo ha indebolito maggiormente la posizione del tecnico francese che sembrava già non avere il pieno controllo dello spogliatoio e della squadra.

Ha offuscato la sua immagine dinanzi ai calciatori. Negli ultimi giorni ADL è stato vicino alla squadra seguendo gli allenamenti direttamente a Castel Volturno. Non so se la sua presenza abbia rafforzato la credibilità e l’autorevolezza di Garcia, ricucendo lo strappo che si era creato nei giorni precedenti.

Ecco, io credo che la gestione del caso Garcia andava ponderata con maggiore accuratezza. Bisognava prima accertarsi di avere un valido sostituto disposto a subentrare fin da subito”.

Redazione: Dottore il Napoli ha battuto il Verona mostrando dei significativi miglioramenti, secondo Lei c’è ancora qualcosa che non va?

PM Visone: “La squadra a Verona ha dimostrato grande qualità, i singoli hanno compiuto giocate importanti e abbiamo vinto malgrado 4 assenze importanti (Anguissa, Oshimen, Elmas e Olivera). Tutto è andato per il verso giusto. È una vittoria che dà morale e rinforza la posizione del Napoli in classifica.

Ripeto, contro gli scaligeri, abbiamo visto dei contenuti da squadra di primo livello. Restano, però, una serie di problemi che dobbiamo evidenziare. Già contro la Lazio, il Genoa, il Real Madrid e di recente contro la Fiorentina sono emerse delle criticità che abbiamo rivisto ieri negli ultimi spezzoni di gara contro il Verona. Questo Napoli, purtroppo, nell’arco dei novanta minuti della gara concede troppi spazi e alle prima difficoltà non riesce a contenere gli attacchi degli avversari.

Vedo una squadra che vive con frequenza momenti di smarrimento ed esce totalmente dalla partita. Inevitabilmente contro avversari più qualificati rispetto al Verona paghi a caro prezzo questi black out: Fiorentina, Lazio e Real ce l’hanno dimostrato.

E’ chiaro che vincere fa sempre bene ma la vera prova del nove sarà rappresentata dai prossimi impegni del Napoli contro il Berlino in Champions, anche se l’Union è in crisi di risultati, e contro il Milan in campionato. Queste dure gare saranno un banco di prova importante”.

Redazione: Dottore il match contro il Milan che gara sarà?

PM Visone: “Penso che il Milan farà una gara molto simile a quella giocata dalla Lazio e dalla Fiorentina. Mi aspetto di vedere i rossoneri fare pressing molto alto sui portatori di palla, chiuderanno tutti gli spazi e proveranno ad imbucare il Napoli, giocando in velocità e di gamba, sfruttando gli uomini migliori.

Vediamo se il Napoli riuscirà a mostrare solidità. Gli eccessivi entusiasmi di ieri contro il Verona devono essere verificati alla luce dei prossimi impegni”.

Redazione: Ultima considerazione su Garcia: secondo lei è l’uomo giusto per il Napoli?

PM Visone: “Resto della convinzione che Garcia non abbia rappresentato il giusto successore di Spalletti, il quale aveva creato un rapporto unico con la squadra. Il tecnico toscano aveva dato al Napoli un’identità e un gioco di altissimo spessore.